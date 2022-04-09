Elon Musk, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'le birlikte Bitcoin madenciliği işine giriyor

Elon Musk'ın Tesla'sı, Bitcoin madenciliği tesisi kurmaya hazırlanan Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin Block'u ve blok zinciri şirketi Blockstream'le güçlerini birleştiriyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre ABD'nin Teksas eyaletinde inşaatı başlayan, güneş enerjisi ve depolama teknolojinden yararlanılacak tesiste, Tesla'nın güneş panellerinin ve Megapack adlı bataryasının kullanılacağı dün açıklandı.

Kripto madenciliğinde çevresel kaygılar

Kripto para madenciliği, karmaşık matematiksel denklemleri çözebilecek şekilde özel olarak tasarlanan yüksek güçlü bilgisayarlar gerektiriyor. Bu cihazların çalışabilmesi için epey yüksek miktarda elektrik gerekli. Ayrıca cihazlar kolay ısınabildiği için soğutma işlemlerine de bayağı enerji harcanıyor.

Bu süreç genellikle fosil yakıtlara dayandığı için çevresel kaygıları da beraberinde getiriyor. Örneğin Tesla, araç satışlarında Bitcoin kabul etmeyi geçen sene bu gerekçeyle durdurmuştu.

Bu soruna bir çözüm bulmak isteyen üç şirket işbirliği yaptı. Tesla, 12 milyon dolar yatırım yapılan tesisin güneş enerjisi altyapısını ve bataryalarını sağlayacağı duyuruldu.

Blockstream CEO'su Adam Back, amaçlarının yüzde 100 yenilenebilir enerjinin Bitcoin madenciliğinde kullanılabileceğini göstermek olduğunu söyledi.

Zira tesiste enerji tüketimi, çıkarılan toplam Bitcoin ve projenin gidişatı gibi bilgilerin herkesin erişimine sunulması hedefleniyor.