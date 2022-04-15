Elon Musk, Twitter için verdiği teklifin kabul edileceğinden emin değil; "B planım var"

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’ı satın almaya ilişkin teklifinin kabul edilip edilmeyeceğinden emin olmadığını söyledi. Musk, teklifin kabul edilmemesi durumunda bir “B planı” olduğunu belirtti.

BBC’de yer alan habere göre, Twitter’ın hisselerini tanesi 54.20 dolardan, toplam değeri 43 milyar dolar olacak şekilde satın almayı teklif eden Tesla CEO’su Elon Musk, Vancouver’da katıldığı TED2022 konferansında teklifine ilişkin konuştu.

Musk, “Twitter’ı alabileceğimden emin değilim” diyerek detay vermese de bir B planı olduğunu ekledi.

Twitter CEO’su Musk’ın teklifi üzerine şirketin değerlendirme sürecinde olduğunu söylemişti. Öte yandan şirketin bir personel toplantısında CEO Parag Agrawal’ın “teklif tarafından esir alınmayacaklarını” söylediği iddia edildi.

Musk, katıldığı konferansta Twitter’ın daha açık ve şeffaf olması gerektiğini belirterek “İfade özgürlüğü için kapsayıcı bir arena olmasının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ne olmuştu?

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başı 54,2 dolarlık teklif yaptığını belirtti. Böylece şirketin toplam değeri yaklaşık 41 milyar dolara denk geliyor.

Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta, Twitter'dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını belirterek, "Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu satın alma teklifinin "en iyi" ve "son teklifi" olduğunu aktaran Musk, "Kabul edilmezse Twitter'ın hissedarı olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." dedi.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk'ın güncel mal varlığı 260 milyar doların üzerinde.

Öte yandan, 11 Nisan'da Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketten hisse alan Elon Musk'ın daha önce katılacağını açıkladığı Twitter Yönetim Kurulu'nda yer almayacağını duyurmuştu.