Elon Musk, Twitter'ı "siyasi olarak tarafsız" bir platform yapacağını söylerken sol kesimden çok sayıda kullanıcı hesabını kapadı

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Tesla CEO’su Elon Musk, platformun siyasi anlamda tarafsız olması gerektiğini söylerken, sol kesimden çok sayıda kullanıcının Twitter’ı kullanmayı bırakmaya başladığı öğrenildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Musk’ın milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter’ı satın almasının ardından hesabını kapatan çok sayıda kullanıcı olduğu tespit edildi.

Şirket, hesabını kapatan çok sayıda kişi olduğunu doğrularken sola yönelen kesimde popüler olan eski ABD Başkanı ve First Lady Barack ve Michelle Obama, şarkıcı Taylor Swift, eski İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyngibi isimlerin takipçilerinde ciddi düşüş görüldü.

Platformu satın almasıyla tepkilerin odağında yer alan Musk, Twitter’ı siyasileştirmeme amacını vurguladı. Musk, Twitter’ın siyasi anlamda nötr bir platform olması gerektiğini söyledi.