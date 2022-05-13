Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecinin "geçici olarak askıya alındığını" duyurdu

T24 Dış Haberler

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin "geçici olarak askıya alındığını" ifade etti.

Twitter, sosyal medya platformundaki hesaplardan yüzde 5'inden azının sahte veya spam hesaplar olduğunu iddia etmişti. Musk, bu iddianın doğruluğunun kontrolü için anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Musk, Twitter'ı satın aldığında platformda sahte hesap bulunmamasını istediğini vurgulamıştı.

Musk'ın açıklamalarından sonra anlaşmanın iptal olabileceği endişesiyle Twitter'ın hisselerinde yüzde 23'lük bir düşüş yaşandı. Eğer anlaşmadan vazgeçerse Musk'ın Twitter'a 1 milyar dolar ödeme yapması gerekecek.



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