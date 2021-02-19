Elon Musk tweet attı, Bitcoin yine rekor kırdı

Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder Elon Musk'ın kripto parayla ilgili tweetleri yine etkili oldu ve Bitcoin yeni bir rekora imza attı.

Musk, Tesla Inc.'in Twitter'daki 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımını savundu ve kripto para birimini nakit paranın daha az aptalca bir versiyonu olarak nitelendirdi.

Musk, negatif getirili borcun neden olduğu sıfırın altındaki getirilere atıfta bulunarak, "İtibari para birimi negatif reel faize sahip olduğunda, yalnızca bir aptal başka bir yere bakmaz," dedi. Bu yorumların ardından Bitcoin 53 bin 719 doları gördü.

Musk’ın yorumları bir anlamda bu yıl piyasaların karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birini özetler durumda. Pandemiyle savaşan hükümetlerden finansal sisteme bu kadar çok para pompalanırken, yatırımcılar enflasyon konusunda giderek daha fazla endişeleniyor ve paralarını koymak için alternatif yerler arıyor.