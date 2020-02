Elon Musk: Tesla'yı borsadan çekmeyi düşünüyorum

Elektrikli araçlar üreten Tesla otomotiv şirketinin patronu Elon Musk, şirketi özel mülkiyete geçirip, borsada işlem görmesine son vermeyi düşündüğünü ve "bunun şirketin ilerlemesi için en iyi yol olduğunu" savundu.

Musk, Tesla'nın borsada işlem görmesine son verilmesiyle artık şirketin yatırımcıları tatmin etmek için kısa vadeli kararlar alma baskısından kurtulacağını belirtti.

Elon Musk, alışılmadık bir adım atarak bu duyuruyu piyasa düzenleme ve denetleme kurumları aracalığıyla değil, Twitter'dan yaptı. Musk, hissedarların onay vermesi gereken hamleye yatırımcıların da destek verdiğini belirtti.

Elon Musk, şirket hisselerini toplamak için yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini vurguladı.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.