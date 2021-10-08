Elon Musk, Tesla'nın merkezini taşıyacaklarını açıkladı

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Elon Musk, Tesla'nın merkezini ABD'nin California eyaletinden Texas eyaletine taşıma kararı aldı.

Şirket bir süredir Austin kentinde yeni bir tesis inşa ediyordu ve Musk, hissedarlarla yapılan toplantıda yeni merkezin burası olacağını doğruladı. Musk, kararın uygulanması için bir takvim sunmazken California'daki üretim kapasitelerini de artıracaklarını belirtti.

Musk, Califonia'da San Francisco Körfezi bölgesindeki gayrimenkul fiyatlarındaki ciddi artış nedeniyle, birçok çalışanın fabrikadan uzakta yaşamak zorunda kaldığını ve kararda bunun etkili olduğunu dile getirdi.

Musk, "Sınırları zorluyoruz ancak Körfez bölgesinde büyüyebileceğiniz alanın bir sınırı var. Şuna açıklık getireyim, California'daki aktivitelerimizi artırmaya devam edeceğiz. Bu California'yı terk edeceğimiz anlamına gelmiyor" dedi.