Elon Musk: Tesla batmak üzereydi

T24 Haber Merkezi

Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Tesla'nın üretim hedeflerine ulaşamadığı için batmaya çok yaklaştığını açıkladı. Musk, "Tesla'nın ölmesine bir kaç hafta kalmıştı" dedi.

Musk katıldığı "Axios on HBO" programında şirketinin yaşadığı finansal problemlerden bahsetti. Tesla'nın bu yıl içerisinde üretim hedeflerine ulaşamamasından dolayı "çılgınca para kaybettiğini" söyleyen Musk, ayrıca şirketin temmuz ayında üretim hedeflerine ulaştıktan sonra 2016 Ekim'den beri ilk defa kâr ettiğini belirtti.

CNN'de yer alan habere göre Musk geçtiğimiz aylarda Tesla'nın finansal bir kriz içinde olduğunu reddetmiş ve şirketin yıl sonunda kâr edeceğini belirtmişti.