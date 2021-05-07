Elon Musk'tan kripto para uyarısı: Dikkatli yatırım yapın

Elon Musk, twitter hesabından yaptığı paylaşımla kripto paralar konusunda uyarıda bulundu. Musk "Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” dedi.

Hafta başı yaptığı paylaşımla 8 Mayıs'ta Saturday Night Live şovuna katılacağını belirten Musk "Dogefather" vurgusu yapmıştı. Musk'ın programda ne açıklayacağı ise hâlen merak konusu.

Bloomberg'in haberine göre Son 7 günde yüzde 87,1 yükseliş kaydeden Dogecoin, yarınki program öncesinde bugüne yüzde 8 düşüşle başladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Şubat ayında kripto paraların para aklamak için kullanıldığını ve uzun zamandır bir finansal terörizm aracı olduğu söylemişti.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise “Elon'ın çok parası var ve çok yönlü biri. Onun Bitcoinlerinin aşağı ya da yukarı gitmesi beni endişelendirmiyor. Eğer Elon'dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti.