Elon Musk'tan kendisine 'Elona' diyen Çeçen lider Kadirov'a yanıt: Putin dövüşmekten korkuyorsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, kendisine Elona diyen Çeçen lider Ramazan Kadirov'a yanıt vererek, "Eğer Putin dövüşmekten korkuyorsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim" dedi.

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'i teke tek dövüşe çağırdı. Bu açıklama sonrası Putin destekçisi Çeçen lider Ramazon Kadirov, Elon Musk'a 'Elona' adını taktı. Kadirov'un açıklamalarına Musk'tan yanıt gecikmedi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve dünyanın en zengin ismi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e meydan okudu. Twitter’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenen Musk "Vladimir Putin’i teke teke dövüşe çıkması için düelloya davet ediyorum. Bahisler Ukrayna için" yazdı.

"Eğtim olmadan Putin için çok zayıf bir rakipsin"

Bu açıklamaların ardından Putin destekçisi Çeçen lider Ramazon Kadirov, Musk'a sert tepki göstermiş ve cinsiyetçi yorumlarda bulundu.

Telegram üzerinden Elon Musk’a seslenen Kadirov, “Nazik (efemine) Elona'dan olman gereken acımasız Elon'a geçmek için kaslarını pompalaman gerekecek. Eğtim olmadan Putin için çok zayıf bir rakipsin. Bu sportmence olmaz” ifadelerini kullanmıştı. Çeçen lider, ayrıca Musk’ı “Ateşli silahlar ve dövüş eğitimi alması” için Çeçenistan’a davet etti.

"Teklifin için teşekkürler fakat böyle bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar"

Kadirov’un 'Elona' lakabı sonrası Musk, Twitter'daki kullanıcı adını "Elona Musk" olarak değiştirdi. Sonrasında da Musk, alev makinesini kullanırken çekilen bir karesi ile Putin'in bir nehirde ayı üzerinde olan fotoğrafını yan yana koyarak kıyaslama yaptı.

Musk, Kadirov’a da yanıt vererek "Teklifin için teşekkürler fakat böyle bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer Putin dövüşmekten korkuyorsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim” ifadelerini kullandı.

Kadirov'un Musk'a gönderdiği mektupta şu ifadeler yer almıştı:

"Çeçen Cumhuriyeti'ndeki birkaç merkezden birinde eğitimi öneriyorum"

"Elon Musk, size bir tavsiye: Gücünüzü Putin'inkiyle kıyaslamayın. Tamamen farklı iki ligdesiniz ve bu dövüş sanatları veya judo değil. Boks ringinin kırmızı köşesinde, bir iş insanı ve Twitter kullanıcısı ve mavi köşesinde Putin, Batı'da ve ABD'de hayranlık uyandıran bir dünya politikacısı ve stratejisti. Vladimir Vladimirovich, senin gibi çok daha zayıf bir rakibi yendiğinde sportmenlik dışı görünecek. Bu nedenle, nazik (efemine) Elona'dan, asıl olman gereken acımasız Elon'a geçmek için kaslarını pompalaman gerekecek. Çeçen Cumhuriyeti'ndeki birkaç merkezden birinde eğitimi öneriyorum."