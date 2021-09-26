Elon Musk'tan çip krizi açıklaması: Gelecek yıl son bulacak

Tesla CEO'su Elon Musk, çip krizinin gelecek yıl son bulacağını ifade etti.

Musk krizin kısa vadeli bir sorun olduğunu ifade ederek, "birçok çip üretim tesisi inşa ediliyor, seneye iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Musk hangi çip fabrikalarını kastettiğini açıklamadı.

Öte yandan Susquehanna Financial Group geçtiğimiz günlerde yaptığı bir araştırmada, çip bekleme süresinin 21 haftaya çıktığını ifade etmişti.

Çip krizinden dolayı küresel bazda pek çok üretici fabrikalarda üretime ara verirken, söz konusu duraksamalardan kaynaklanan maliyet ise dünya genelinde 210 milyar dolara ulaştı.