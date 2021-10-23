Elon Musk'tan Apple CEO'su Cook'un İstanbul paylaşımına yanıt

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Tesla CEO'su Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook'un İstanbul'daki Bağdat Caddesi'ne açılacak yeni Apple Store ile ilgili paylaşımına yanıt verdi.

Cook, dün akşam yaptığı paylaşımda, "Apple Bağdat Caddesi'ni tanıtıyoruz, İstanbul'daki yeni güzel mağazamız. Bu hayat dolu topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor ve bu muhteşem yerde müşterileri ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" yazdı.

Elon Musk da Cook'un paylaşımına yanıt vererek, "Gelin Apple Bezi'mizi görün TM" yazdı.

Musk'ın paylaşımını 40 binden fazla Twitter kullanıcısı beğendi. Birçok kullanıcı, Türkiye'deki yüksek döviz kuru nedeniyle Apple'ın fiyatlarında yaşanan tırmanışa dikkat çekti.

Musk'ın paylaşımında Apple'ın çıkardığı Apple Cila Bezi ile alay ettiği düşünülüyor. İlk partisinin kası ayında alıcılara gönderilmesi beklenen ürün 19 dolara satılıyor.