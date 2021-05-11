Elon Musk'dan sosyal medyada 'Tesla ödeme için dogecoin kabul etmeli mi?' anketi

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk twitter hesabından "Tesla ödeme için dogecoin ile ödeme kabul etmeli mi?" anketi başlattı. Ankette, 2 saat içerisinde 1.316.185 oy kullanılırken, oy kullananların yüzde 77'si "evet" dedi. Öte yandan, Musk'ın ticari roket şirketi DOGE-1 Ay Misyonu için yapılan ödemede dogecoin kullanıldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda bulunan Tesla, daha önce Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıklamıştı.

Dünya gazetesinin haberine göre Elon Musk'ın ticari roket şirketi SpaceX, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlatacağı DOGE-1 Ay Misyonu için kripto para birimi dogecoini ödeme olarak kabul edeceğini duyurdu.

Musk yaptığı Twittter paylaşımında, "SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak - Ödemeler Doge ile- Uzayda ilk kripto - Uzayda ilk ‘meme’ " ifadelerini kullandı.

Geometric Energy Corporation’ın uzay misyonunu SpaceX’in Doge-1 roketiyle gerçekleştirileceğini ve dogecoin ile finanse edildiğini duyurmuştu. Ancak açıklamada misyonun finansal değeri açıklanmamıştı.

SpaceX Ticari Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Ochinero, Geometric Energy tarafından yayınlanan açıklamada, "Bu görev, kripto para biriminin Dünya yörüngesinin ötesinde uygulanmasını gösterecek ve gezegenler arası ticaret için temel oluşturacak" dedi.

Musk, nisan ayında Twitter'da SpaceX'in "aya gerçek bir dogecoin" koyacağını söylemişti.

Diğer yandan yandan Musk'ın "Saturday Night Live" komedi TV şovundaki konuk performansı sırasında dogecoini "dalavera" olarak adlandırmasının ardından dogecoin değerinin üçte birinden fazlasını kaybetmişti.