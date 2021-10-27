"Elon Musk, servetinin yüzde 2'siyle dünyada açlığa çözüm bulabilir"

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyanın en zengin insanlarını oluşturan grubun, servetlerinin küçük bir bölümüyle dünya açlık sorununa çözüm bulabileceğini söyledi.

CNN’de yer alan habere göre, Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, Amazon kurucusu Jeff Bezos ve Tesla kurucusu Elon Musk’ı öne çıkararak milyarderlerin açlık krizine ilişkin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Beasley “Çok karışık bir mesele değil. Eğer onlara ulaşmazsak açlıktan ölebilecek 42 milyon insan için 6 milyar dolar gerekiyor” dedi.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın net serveti şu anda 289 milyar dolar. Bu durumda Beasley, Musk’tan servetinin yalnızca yüzde 2’sini bağışlamasını istiyor.

Beasley, Covid-19, iklim krizi gibi felaketlerin çok sayıda ulusun açlıkla karşı karşıya kalmasına neden olduğunu söyledi.

Dünya Gıda Programı’nın raporuna göre, ağusta Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da 22.8 milyon insan açlık yaşayabilir.