Elon Musk, servetinin yüzde 2'siyle açlığa çözüm bulabileceğini gösteren Dünya Gıda Programı'na yanıt verdi: Tam olarak nasıl çözülecek açıklayın, yapacağım

Dünyanın en zengin insanı konumundaki Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, servetini yüzde 2’siyle dünyada açlığa çözüm bulabileceğini gösteren Dünya Gıda Programı (WFP) raporuna tepki gösterdi. Musk, “6 milyar doların tam olarak nasıl dünya açlığını çözeceğini gösterirlerse şu an bir Tesla hissesi satarak bunu yapacağım” dedi.

Dünya Gıda Programı’nın bir raporu, dünyanın en zenginlerinin servetlerinden küçük bir bölümle açlığa çözüm bulabileceğini göstermişti. Elon Musk’ın servetinin yüzde 2’sine karşılık gelen 6 milyar dolarla bu çözümün bulunabileceği belirtilmişti.

Elon Musk, Twitter üzerinden bu açıklamaya tepki göstererek “Eğer WFP 6 milyar doların dünyada açlığı tam olarak nasıl çözeceğini gösterirse şu an bir Tesla hissesi satarak bunu yaparım” dedi.

Musk’ın mesajına WFP Genel Direktörü David Beasley, Twitter üzerinden şu yanıtı verdi “Sizin yardımınızla dünyaya umut getirebilir, istikrar inşa edebilir ve geleceği değiştirebiliriz. Konuşalım: Falcon Heavy kadar karışık değil ancak konuşmazsak çok bedel ödenir. Size gelen gelecek uçuşta olabilirim. Duyduklarınızı beğenmezseniz beni yollayın!

Musk, Beasley’e şu sözlerle yanıt verdi “Lütfen mevcut ve önerilen harcama detaylarını paylaşın ki insanlar paranın nereye gittiğini görsün”