Elon Musk, özel jette uçuş görevlisine cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını reddetti

Tesla CEO’su Elon Musk, 2016 yılında bir özel jette uçuş görevlisine cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarını reddetti.

Business Insider’da çıkan bir haber, Musk’ın kurduğu SpaceX roket şirketinin, 2016 yılında özel jetteki uçuş görevlisi kadına bir cinsel taciz suçlaması sonrası anlaşmak için 250 bin dolar ödediği yönünde bir haber yayımladı. Olayın 2016’da gerçekleştiği, kadınla anlaşmanın 2018’de yapıldığı belirtildi.

Uçuş görevlisinin SpaceX’e bağlı bir şirkette sözleşmeli çalıştığı, Musk’ı uçuş sırasında kendisine erekte olmuş penisini göstermekle ve rızası olmadan bacağını ellemekle suçladığı belirtildi.

Musk, Twitter üzerinden söz konusu suçlamaları reddetti.