Elon Musk Mars'a gideceği tarihi açıkladı: Ölüm ihtimali yüksek

ABD'li girişimci Elon Musk, Mars'a gitme ihtimalinin yüzde 70 olduğunu belirterek, 7 yıl içerisinde böyle bir yolculuğun mümkün olacağını söyledi. Musk, Mars biletlerinin birkaç yüz bin dolar olacağını ifade etti.

ABD'li girişimci Elon Musk, yedi yıl içerisinde Mars'a uçabileceğini bu ihtimalin yüzde 70 olduğunu, o tarihte 'biletli seyahatlerin' başlayacağını söyledi. Axios'a konuşan Musk, Mars biletlerinin birkaç yüz bin dolar olacağını kaydetti.

"Ölüm ihtimali yüksek olacak"

Elon Musk konuya ilişkin, "Mars'ta ölme ihtimalinız Dünya'da ölme ihtimalinizden daha yüksek. Zor olacak. Ölüm ihtimali yüksek, uzayın derinliklerine inme ihtimali düşük. Keyif için vakit yok. Biz geri dönebileceğinizi düşünüyoruz ama bundan emin değiliz. Bu kulağa zengin insanlar için bir kaçış sebebi olabilir gibi geliyor" ifadelerini kullandı.