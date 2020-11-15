Elon Musk: Koronavirüs'ü büyük ihtimalle orta ağırlıkta geçiriyorum

Tesla ve Spaxe X'in CEO'su Elon Musk, "büyük ihtimalle" orta ağırlıkta Koronavirüs geçirdiğini söyledi.

Çeşitli laboratuvarlardan farklı Koronavirüs testi sonuçları aldığını ve bu durumun şüphe yarattığını yineleyen Musk, "Büyük ihtimalle orta ağırlıkta Koronavirüs geçiriyorum. Semptomlarım basit bir soğuk algınlığınınki gibi, Koronavirüs de bir tür soğuk algınlığı olduğuna göre şaşırtıcı değil" dedi.

Musk, Koronavirüs olup olmadığını öğrenmek için bir günde yaptığırdı 4 Koronavirüs hızlı antikor testinden ikisinin negatif, ikisinin pozitif çıktığını söylemiş ve tepki göstermişti. Musk, PCR testi sonucunu henüz açıklamadı.