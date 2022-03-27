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Dünya

Elon Musk, kendi sosyal medya platformunu kurabilir

Musk, kendisi de kullanıcısı olduğu Twitter’ın ifade özgürlüğüne uygun olmayan bazı politikaları olduğunu savunuyordu

27 Mart 2022 08:29

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, yeni bir sosyal platformu kurmayı değerlendirdiğini söyledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Twitter’da bir kullanıcı Elon Musk’a açık kaynak algoritmadan oluşan, ifade özgürlüğünü önceleyen ve propogandanın az olduğu bir sosyal medya platformu kurmayı düşünüp düşünmediğini sordu.

Musk, kendisi de kullanıcısı olduğu Twitter’ın ifade özgürlüğüne uygun olmayan bazı politikaları olduğunu savunuyordu. Musk, kullanıcının sorusundan önce Twitter’da bir anket başlatarak kullanıcılara Twitter’ın ifade özgürlüğüne uygun davranıp davranmadığını sormuştu.

Musk, kullanıcıya yanıtında anketini hatırlatarak “Bu anketin sonuçları çok önemli olacak. Lütfen dikkatle yanıtlayın” dedi.

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