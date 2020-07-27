Elon Musk: Kanye West'e aday olmak için 2024'ü beklemesini söylemiştim

Tesla'nın kurucusu Elon Musk destek verdiği rapçi Kanye West'i ABD başkanlığı için yarışmaya cesaretlendirdiğini ancak “2024'ün daha iyi olacağına ikna etmek için elinden gelenin en iyisini" de yaptığını açığa vurdu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, The New York Times'a konuşan Tesla'nın kurucusu, Güney Carolina'daki ilk kampanya mitingini gerçekleştiren rapçi Kanye West'le arkadaşlığını anlattı. Musk, bu ay başkan adaylığını açıklayan sanatçıyı, bu yıl aday olmasının Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın siyah oylarını bölmeye çalıştığı suçlamalarına yol açabileceğine ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Musk, West'le birbirlerini “en az 10 yıl, belki daha uzun süredir” tanıdıklarını ve "epey sık" mesajlaştıklarını söyledi.

West'in mitingde ağlamasının ve sonra eşi Kim Kardashian-West'in onu hastaneye kaldırmaya çalıştığını iddia ettiği tweet yağmurunun ardından Musk, nasıl olduğunu kontrol etmek için arkadaşına ulaştığını ifade etti.

Musk'ın şu ifadeleri alıntılandı: "West tweet tantanasının yaklaşık üçte birindeyken, sadece iyi olup olmadığını anlamak için ona bir mesaj gönderdim ve bilirsin, sadece seni kontrol ediyorum, birçok kişi endişeleniyor, sadece iyi misin diye merak ediyorum dedim.

West beni geri aradı ve aslında iyi görünüyordu. Beni FaceTime'dan görüntülü aradı, bir grup arkadaşıyla Wyoming'deydi. Görüşmede iyi görünüyordu. Ama işler kulağa, bilirsiniz, iyi değil gibi geliyor. Çok fazla mesele var gibi görünüyor."