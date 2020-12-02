Elon Musk: İnsanlar 4-6 yıl içinde Mars'a seyahat edebilecek

Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk, SpaceX insansız aracının 2022 yılında Mars'a gönderileceğini, insanların ise gelecek 4 ya da 6 yıl içinde seyahat edebileceğini söyledi.

Independent'ın aktardığı habere göre, Axel Springer Ödül Töreni'nde konuşan SpaceX kurucusu Musk, yolculuğun iki yılda bir gerçekleşen Mars-Dünya arası yörüngelerin sıralanması olayına bağlı olduğunu söyledi. Musk, SpaceX aracının Mars'a 2022'de gidebileceğini söyledi.

İnsanların Mars'a seyahatiyle ilgili olarak Musk, "Bugünden 6 yıl sonra insanların Mars'a gidebileceği konusunda oldukça eminim. Eğer şanslı olursak bu süre dört yıla da inebilir" dedi. Musk, kendisinin de gelecek iki ya da üç yıl içinde SpaceX'in Starship aracıyla uzaya gitmeyi planladığını söyledi.