Elon Musk'ın kurduğu SpaceX Mars'ta kendi yasalarını uygulayacak; uluslararası hukuka uymayacak

ABD'li girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX, Mars'ta uluslararası hukuku tanımayacağını, kendi yasalarını uygulayacağını açıkladı.

SpaceX'in Starlink isimli internet projesinde yer alan kullanım şartları bölümünde Mars'ta oluşturulması planlanan şehirde uluslararası hukukun tanınmayacağı belirtildi. Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in Mars'ta yaşam başladığında burada kendi yasalarını yürürlüğe sokacağı belirtildi.

Starlink'in sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Mars'ta verilen hizmetler ya da Mars'a Starship ile ulaşımda taraflar Mars'ı özgür bir gezegen olarak tanır ve herhangi bir Dünya merkezli hükûmetin, Mars'taki durumla ilgili otoritesi ya da egemenliği yoktur"

Starlink, Mars'ta oluşturulacak koloninin uydularını oluşturup, dünyayla internet bağlantısının sağlanmasına yarayacak. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak

Elon Musk, geçen hafta Mars'ta kurulması planlanan şehirle ilgili planlarını açıklamış ancak belli bir takvim sunmamıştı.