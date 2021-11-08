Elon Musk'ın anketine katılan Twitter kullanıcıları, hisselerinin yüzde 10'unu satmasını istedi

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Takipçilerinden Tesla’daki hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmamak konusunda fikir alan Elon Musk’ın Twitter anketinde çoğunluk hisselerin satılması yönünde oy verdi.

BBC’de yer alan habere göre, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Twitter anketine 3.5 milyondan fazla insan katıldı. Katılanların yüzde 58’i Elon Musk’ın hissesini satmasını istedi.

Elon Musk’ın Tesla’daki hisselerinin yüzde 10’unu satması yaklaşık 21 milyar dolar değerine geliyor.

Elon Musk, ABD’de Demokratların sunduğu ‘milyarderler vergisine’ karşılılık olarak Twitter’da bu anketi açmış, sonuca uyacağını söylemişti.

700 milyarderi etkileyecek olan tasarıya göre alım satımı yapılabilen hisse senedi gibi menkul kıymetlerdeki uzun dönemli gelirlerin hisselerin satışı gerçekleşse de gerçekleşmese de vergiledirilmesini öngörüyor.