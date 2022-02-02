Elon Musk hesabı kapaması için para teklif etmişti; havacılık tutkunu gencin Jeff Bezos, Bill Gates ve Drake'in de uçuşlarını takip ettiği ortaya çıktı

Tesla CEO’su Elon Musk’ın uçakla gittiği her yeri takip eden bir Twitter hesabı kuran 19 yaşındaki Jack Sweeney’nin Microsoft kurucusu Bill Gates, Amazon kurucusu Jeff Bezos ve şarkıcı Drake için de benzer hesaplar oluşturduğu öğrenildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Elon Musk’ın uçuşlarını takip eden Twitter hesabını kapatması için para teklif ettiği Jack Sweeney’nin başka ünlüler için de takip hesapları olduğu anlaşıldı.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi ve havacılık tutkunu Sweeney’nin, 16 bot Twitter hesabı açtığı, bu hesaplarda ünlü isimlerin uçuş bilgilerinin otomatik olarak paylaşıldığı belirtildi.

Sweeney aynı zamanda Ground Control diye bir site açtığını, bu sitede ünlülerin hayranlarına para karşılığında o ünlünün uçuşa bilgilerinin sunulduğunu söyledi.

Elon Musk, kendi uçuşlarının takip edildiği hesabın kapatılması için Sweeney’e 5 bin dolar teklif etmiş, genç, bu teklifi geri çevirerek 50 bin dolar önermişti. Musk, bu teklifi geri çevirmişti.

Sweeney, bunun üzerine Musk’a Tesla’da staj karşılığı hesabı kapatabileceğini söylemişti ancak henüz yanıt alamadı.