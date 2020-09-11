Elon Musk, çocuğu X Æ A-12’nin adını unuttu

Tesla CEO’su dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, şarkıcı Grimes ile olan birlikteliğinden doğan çocuğu X Æ A-12’nin adını bir röportaj esnasında unuttu.

WebTekno'nun haberine göre; bir röportaj veren Elon Musk, muhabirden gelen “X Æ A-12 nasıl?” sorunu önce anlamadı ve muhabirden tekrar etmesini istedi. Sonrasında da bebeğinden söz ettiğini anladığında “Haa, çocuğumu diyorsun. Kulağa şifre gibi geliyor” dedikten sonra çocuğun iyi olduğunu ve belki birkaç ay sonraki bir seferde onu da yanında getirebileceğini söyledi.