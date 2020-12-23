Elon Musk, bir dönem Tesla'yı Apple'a satmayı düşündüğünü itiraf etti

SpaceX'in sahibi Elon Musk, şirketin en zorlu döneminde elektrikli otomobil markası Tesla'yı, Apple'a satmayı düşündüğünü söyledi.

Apple'ın otomobil üreteceği projenin tarihi belli olmuştu. ABD merkezli şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi.

Bu haber sonrası Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir dönem Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf ederek, "Model 3 programının en zorlu günlerinde, Apple'ın Tesla'yı satın alma olasılığını görüşmek için Tim Cook'a ulaştım (mevcut değerimizin 1 / 10'u için). Toplantıya katılmayı reddetti" ifadelerini kullandı.

Musk’ın iddialarının ardından Apple tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.