Elon Musk, Bill Gates'i geçti; dünyanın en zengin ikinci insanı oldu

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Tesla hisselerinin artışıyla birlikte şirketin CEO'su Elon Musk, ilk defa Microsoft kurucusu Bill Gates'i geçerek küresel zenginler listesinde ikinci sıraya yükseldi.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra dünyanın en zengin ikinci insanı oldu. Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksine göre, 2020'de servetine 100 milyar dolar daha ekleyerek toplam 127.9 milyar dolara çıkardı.
49 yaşındaki Musk bu şekilde 127.7 milyar dolar serveti olan Gates'i geçti.
Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirket değerini 500 milyar dolara çıkardı. Musk, Tesla hisselerinin yüzde 20'sinin sahibi.
182 milyar dolar servetiyle Bezos, dünyanın en zengin insanı olma ünvanını sürdürüyor.