Elon Musk, Bill Gates'i geçti; dünyanın en zengin ikinci insanı oldu

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Tesla hisselerinin artışıyla birlikte şirketin CEO'su Elon Musk, ilk defa Microsoft kurucusu Bill Gates'i geçerek küresel zenginler listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra dünyanın en zengin ikinci insanı oldu. Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksine göre, 2020'de servetine 100 milyar dolar daha ekleyerek toplam 127.9 milyar dolara çıkardı.