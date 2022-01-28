Elon Musk: Biden insan formunda ıslak bir çorap kuklası

Biden, General Motors Başkanı ve CEO'su Mary Barra ile şirketin Michigan'da elektrikli araçlar ve pil hücreleri üretmeye yönelik 7 milyar dolarlık yatırımıyla ilgili konuştuğu bir videoyu paylaştı. ABD Başkanı, videoda, "Geleceğin tam burada Amerika'da olacağını söylediğimde ciddiydim. General Motors ve Ford gibi şirketler burada evlerinde her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyorlar" ifadelerini kullandı.

"T ile başlar, A ile biter, ortada ESL"

Videoya yorum yapan Musk, "T ile başlar, A ile biter, ortada ESL" ifadeleriyle yanıt verdi.