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Elmayı koparmadan 5 metre soydu, rekorlar kitabına girmek istiyor

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de bir elmadan hiç koparmadan 5 metre uzunluğunda ince şerit halinde kabuk soyan 42 yaşındaki Zeki Şener, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini söyledi

11 Kasım 2017 19:41

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de bir elmadan hiç koparmadan 5 metre uzunluğunda ince şerit halinde kabuk soyan 42 yaşındaki Zeki Şener, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek istediğini söyledi.
Elma üreticisi  Zeki Şener, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı\'nda masa kurarak halkın meraklı bakışları önünde bir elmadan hiç koparmadan 10 dakika içerisinde 5 metre uzunluğunda ince şerit halinde kabuk soydu. Guinness Rekorlar Kitabı için başvurduğunu belirten Zeki Şener,  Niğde elmasını dünyaya tanıtmak istediğini ancak bunu yapacak ekonomik gücünün olmadığını anlattı. Şener, şöyle dedi:
\"Elma üreticisiyim elmayı koparmadan 6 metre soyuyorum. Guinness Rekorlar Kitabı için müracaat etmiştim. Türkiye\'de başarılı olursam gerektiğinde İngiltere\'ye de götürüleceğim söylendi. Hem elmamızın önemini artırmak hem de gereken değerleri sağlamak için böyle bu yola başvurduk. Şimdi soyduğum elma 5 metre 10 santim geldi Türkiye\'yi, Niğde\'yi, elmayı elimden geldiğince tanıtacağım.\"
Dünyada ve Türkiye\'de rakibi olmadığını öne süren Şener, elle bu kadar uzun kabuk soyan kimsenin olmadığını savundu.

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