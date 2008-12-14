Elmasta yılbaşı fırsatı

Yılbaşına sayılı günler kala pırlanta ve elmasta yüzde 50'ye varan indirimler yapılırken, bazı firmalar kredi kartına 18 aya kadar taksit imkânı sunuyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son yıllarda yılbaşı ve sevgililer günü için en anlamlı hediyelerin başında tek taş yüzük geliyor.



Firmalar, yılbaşı öncesinde satışlarını artırmak için rekabet içine girince pırlanta, elmas ve altında indirimler yapıldı, uzun vade taksitler uygulanmaya başladı.



Konya'da kurulu Sarraf Karacaoğlu'nun ortaklarından Mevlüt Karacaoğlu, yılbaşına özel pırlanta ve elmasta yüzde 50 indirim yaptıklarını ifade ederek, ayrıca bu indirim üzerinde kredi kartına 6 aya kadar taksit imkanı sunduklarını söyledi.



Bunun yanında 14 ayar altınlara da yüzde 15 indirime gittiklerini vurgulayan Karacaoğlu, "Yaklaşık 15 gündür bu indirimler sürüyor. Altın fiyatları yükseldiği için işlerimiz azalmıştı ama bu indirimlerle sektör biraz canlandı. Yılbaşına kadar hareketliliğin süreceğini umuyoruz" dedi.



Karacaoğlu, indirimlerle pırlanta yüzüğün 250, 14 ayar altın yüzüğün ise 100 YTL'den başladığını bildirdi.



Özboyacı Altın A.Ş'nin sahibi Ziya Özboyacı da bazı firmaların pırlanta ve elmaslarını sattıklarını belirterek, "Bir firmanın 1499 YTL'lik mücevher ürününden alana 400 YTL'lik pırlanta kolye hediye ediyoruz. Başka bir firmanın pırlantasını alana ise fiyatının yarısı kadar pırlanta veriyoruz" diye konuştu.



İttifak Altın'ın yetkilileri de pırlantanın kendi üretimleri olduğunu bu yüzden diğerlerine oranla daha ucuza satış yaptıklarını vurgulayarak, bu ucuzluğa rağmen peşin fiyatına kredi kartına 18 aya kadar taksit uyguladıklarını bildirdi.

