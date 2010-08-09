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Dünya

ELMASI CHARLES TAYLOR VERMİŞ LAHEY (A.A)

09 Ağustos 2010 16:11

-ELMASI CHARLES TAYLOR VERMİŞ LAHEY (A.A) - 9.08.2010 - Amerikalı aktris Mia Farrow, manken Naomi Campell'ın, Eski Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor'ın kendisine "dev bir elmas" verdiğini söylediğini belirtti. Farrow, Lahey'deki Sierra Leone'de işlenen suçlar için kurulan özel mahkemede, Campell'ın, 1997 yılında Güney Afrika'da düzenlenen ve ev sahipliğini Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın yaptığı yardım yemeğinden sonra kahvaltıda bir grup misafire, Taylor'ın kendisine "dev bir elmas" verdiğini söylerken duyduğu yönünde ifade verdi. Mia Farrow, ünlü mankenin, sohbet sırasında "geceyarısı odasının kapısını çalan adamlar tarafından uyandırıldığını ve Charles Taylor tarafından gönderildiklerini söyleyen bu kişilerin kendisine dev bir elmas verdiğini" söylediğini açıkladı. Öte yandan Mia Farrow, Campell'ın daha sonra söz konusu elması Nelson Mandela Çocuk Fonu'na vermeyi düşündüğünü kaydetti. -CAMPELL'IN DA İFADESİNE BAŞVURULAN DAVA-  Eski Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor'ın savaş ve insanlık suçu işlemekten yargılandığı davada ifade veren manken Naomi Campbell, Güney Afrika'da bulunduğu sürede kendisine bir kese küçük elmas hediye edildiğini kabul etmişti. Lahey'de görülen davada, "Birkaç tane taş gördüm. Oldukça küçük ve kirli taşlardı" diye konuşan Campbell, ancak elmasların kimden geldiğini bilmediğini savunmuştu.    Sierra Leone'de işlenen suçlar için kurulan özel mahkemenin iddia makamı, 62 yaşındaki Charles Taylor'ın işlenmemiş ham elmaslara hiçbir zaman sahip olmadığı yönündeki açıklamalarının gerçek olmadığını ispatlamak için top modeli tanık olarak mahkemeye çağırmıştı. Dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela tarafından 1997'de verilen bir yemekte, Campbell'a işlenmemiş büyük bir elmas hediye ettiği iddia edilen ve ocak 2008'de yargılanmaya başlanan Taylor, Sierra Leone'de Birleşik Devrimci Cephe üyesi isyancılarını, elmas karşılığında silah ve cephane sağlayarak elinin altında tutmak ve yönetmekle suçlanıyor.

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