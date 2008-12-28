Elmas kaplama kredi kartı

İnsanların kriz dönemlerinde biriken kart
borçları bir kenera dursun, bankalar krizin 'teğet' geçtiği zenginler
için ürünler geliştiriyor. Bunlardan biri de elmaslı kredi kartı...
Küresel ekonomik kriz nedeniyle kart borçları
birikenlerin dertleri bir kenara dursun, bankalar, krizi hissetmeyen
insanlar için ürünler geliştirmeye devam ediyor.
Bunun son örneği,
üzerinde 0.02 karat elmaslı kredi kartı...
Kazakistan'ın en büyük bankası Kazkommertsbank, MasterCard ile yaptığı
işbirliği ile zengin müşterileri için elmaslı kredi kartı geliştirdi.
Kadın ve erkekler için ayrı ayrı özel tasarımlara sahip olan bu kredi
kartının üzerinde 0.02 karat ağırlığında elmas parçası bulunuyor.
Kadınların kartlarının üzerinde tavuş kuşu, erkeklerin kartının
üzerinde ise kanatlı at resmi bulunacak.
Limit 50 bin, yıllık aidatı bin dolar
Kredi kartının üzerinde elmas olunca yıllık aidatı da buna göre
düzenleniyor. Bu kredi kartının yıllık aidatı 1000 dolar (Yaklaşık bin
500 YTL). Elmaslı kredi kartının limti de sahibinini yarı yolda
bırakmayacak cinsten: 50 bin dolar. (Yaklaşık 75 bin YTL)
Banka bu karttan her ay sadece 30 adet basacak. Sınırlı sayıda
üretilecek olan elmaslı kredi kartından yılda sadece bin müşteri
faydalanabiliecek