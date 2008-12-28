Elmas kaplama kredi kartı

İnsanların kriz dönemlerinde biriken kart borçları bir kenera dursun, bankalar krizin 'teğet' geçtiği zenginler için ürünler geliştiriyor. Bunlardan biri de elmaslı kredi kartı...



Küresel ekonomik kriz nedeniyle kart borçları birikenlerin dertleri bir kenara dursun, bankalar, krizi hissetmeyen insanlar için ürünler geliştirmeye devam ediyor.



Bunun son örneği, üzerinde 0.02 karat elmaslı kredi kartı...



Kazakistan'ın en büyük bankası Kazkommertsbank, MasterCard ile yaptığı işbirliği ile zengin müşterileri için elmaslı kredi kartı geliştirdi.

Kadın ve erkekler için ayrı ayrı özel tasarımlara sahip olan bu kredi kartının üzerinde 0.02 karat ağırlığında elmas parçası bulunuyor. Kadınların kartlarının üzerinde tavuş kuşu, erkeklerin kartının üzerinde ise kanatlı at resmi bulunacak.



Limit 50 bin, yıllık aidatı bin dolar



Kredi kartının üzerinde elmas olunca yıllık aidatı da buna göre düzenleniyor. Bu kredi kartının yıllık aidatı 1000 dolar (Yaklaşık bin 500 YTL). Elmaslı kredi kartının limti de sahibinini yarı yolda bırakmayacak cinsten: 50 bin dolar. (Yaklaşık 75 bin YTL)

Banka bu karttan her ay sadece 30 adet basacak. Sınırlı sayıda üretilecek olan elmaslı kredi kartından yılda sadece bin müşteri faydalanabiliecek