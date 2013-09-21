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Spor

Elmander: Real Madrid maçını izlerken ağlayacaktım

Televizyon karşısında ağlama noktasına geldiğini söyleyen Elmander, Galatasaray'ın yakaladığı fırsatları değerlendiremediğini söyledi

21 Eylül 2013 16:12

Eski Galatasaraylı futbolcu Johan Elmander, Galatasaray'ın Real Madrid' mağlup olduğu maçı izlerken neredeyse ağlayacağını söyledi.
 
Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Norwich City takımına kiraladığı İsveçli golcü Johan Elmander, yerel basına bir röportaj verdi.
 
Eastern Daily Press gazetesine konuşan golcü oyuncu, Galatasaray'ın 6-1 kaybettiği Real Madrid maçının hatırlatılması üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Televizyon karşısında ağlama noktasına geldiğini söyleyen Elmander, Galatasaray'ın yakaladığı fırsatları değerlendiremediğini söyledi. 
 
Elmander şunları söyledi:
 
"Televizyon karşısında neredeyse ağlayacaktım. Galatasaray maçın başında şanslar yakaladı ama değerlendiremedi. İyi takımlara karşı oynarken daha dikkatli olmalısınız. Çünkü elbet geri gelirler."

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