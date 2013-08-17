Elmander Norwich City yolcusu

Galatasaray'ın İsveçli oyuncusu Johan Elmander, Premier Lig ekiplerinden Norwich City'e imza atmak için İngiltere'ye gidiyor.



Alınan bilgiye göre Galatarasaray, ünlü oyuncunun transferi hakkında Norwich City ile her konuda anlaştı.



Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 1.8 milyon euro alan Elmander'e Norwich City'nin yıllık 1.4 milyon euro vereceği, paranın geri kalan 400 bin euro'luk kısmınınsa Galatasaray tarafından ödeneceği belirtildi.

Bu transferin ardından Galatasaray kadrosundaki yabancı sayısı 9 oldu