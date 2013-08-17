Elmander İngiltere'ye dönüyor

Galatasaray'ın İsveçli golcüsü Johan Elmander, Premier Lig ekiplerinden Norwich City'e imza atmak üzere İngiltere'ye gidiyor.

Edinilen bilgiye göre sarı kırmızılı kulüp, Elmander transferi konusunda Norwich City ile her konuda anlaştı.

Sarı-kırmızılı takımdan yıllık 1,8 Milyon euro alan İsveçli golcüye İngiliz kulübü yıllık 1.4 milyon euro vereceği bu paranın geri kalan 400 bin euro'luk kısmının Galatasaray tarafından ödeneceği ifade edildi.

Bu transferin ardından Galatasaray kadrosundaki yabancı sayısını 9'a indirdi.