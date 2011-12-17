Elmander G.Saray'ı 4-5-2 gibi oynatıyor

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Uğur Meleke, Orduspor-Galatasaray maçını değerlendirdi. Meleke, "Elmander 16 haftadır istikrarla bu futbolu sürdürüyor, hem orta sahada, hem de hücumda üstlendiği vazifeyle Galatasaray’ı adeta 4-5-2 oynatıyor" dedi.



Uğur Meleke'nin Milliyet'te "4-5-2" başlığıyla yayımlanan (17 Aralık 2011) yazısı şöyle:



4-5-2



Ordu’da Galatasaray’ın bariz üstünlüğü yoktu, ev sahibi takım taraftarları dün stadyumu terk ederken bir puanı hak ettiklerini düşünüp üzülüyorlardı muhtemelen. Ama Galatasaray, çift santrfora döndüğü Sivas maçından beri iyi bir ritim tutturdu; o ritim de Ordu’yu uyutup yenmelerine yetti zaten.



Maçın herhangi bir anında Galatasaray’ın kaybedeceği düşüncesine kapılmıyorsunuz, bir araya golü de sıkıştırıp kazanacaklarını hissederek oynuyorlar adeta... Yani aslında Ordu maçını kazanmaya 26 Kasım’da Seyrantepe’de (Sivas önünde) start verdiler, 16 Aralık gecesi 22’de de daha önce başladıkları işi tamamladılar.



Galatasaray’ın Sivas-Trabzon sürecindeki 360 dakikada 9-2’lik bir galibiyet yakalamasında başrolü Elmander üstlenmişti. İsveçli iyi niyet elçisi dün de etkili bir günündeydi ama bu kez başrolü Baros’a devretti.



Elmander’in “defansif santrfor” terimiyle tanımlayabileceğimiz iki yönlü oyunu belli ki Baros’u da etkilemiş; Çek forvet Galatasaray’a transfer olduğu günden beri asistan rolünü sanırım en fazla dün gece üstlendi. 26’da Kazım’a, 28’de Elmander’e, 60’da Emre’ye harika gol pasları verdi; bunların sonuncusunu 67’de nihayet Kazım skora çevirdi.



Elmander 16 haftadır istikrarla bu futbolu sürdürüyor, hem orta sahada, hem de hücumda üstlendiği vazifeyle Galatasaray’ı adeta 4-5-2 oynatıyor. Eğer onun yan role düştüğü filmlerde Baros dün geceki gibi sorumluluk alırsa Terim bu ikiliyi bozmaz, devre arası gelecek santrfor da ancak bu uyumlu adamların kulübedeki alternatifi olur.



Dünkü Ordu-G.Saray filminin afişine Baros’un arkasında girebilecek diğer adamlara gelince... Culio’nun sezon başından beri oynadığı kaliteli futbolu Terim (ve halef Riera) ilk kez canlı izlediler, ne düşündüklerini gerçekten merak ediyorum.



Culio, dün Terim’i sadece iyi futboluyla üzmedi; son 7 haftada G.Saray’ın sadece 2 gol yemesinde önemli rol oynayan Semih’i de zor durumlara düşürüp Galatasaray kenar yönetimini başka bir açıdan da endişelendirdi. Eğer Semih’in Culio’ya karşı 3 büyük hata yaptığı ilk 8 dakikada Ordu bir gol bulabilse bugünün manşetlerinde Baros değil Culio-Semih ikilisi olabilirdi!



