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Spor

G.Saray'lı Elmander en az 6 hafta yok!

İsveçli golcünün yeniden sahalara dönmesinin yaklaşık 6 haftayı bulabileceği öğrenildi

24 Ekim 2012 14:08

Galatasaray'ın, Cluj ile dün yaptığı maçta sakatlanan Johan Elmander'in, yeniden sahalara dönmesinin yaklaşık 6 haftayı bulabileceği belirtildi.
 
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda Romanya temsilcisi Cluj ile dün yaptığı maçta sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Johan Elmander'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Johan Elmander'in sağ uyluk arka biceps kasında totale yakın ileri derecede yırtık tespit edildi'' denildi.

İsveçli golcünün yeniden sahalara dönmesinin yaklaşık 6 haftayı bulabileceği öğrenildi.

Öte yandan, Cluj maçında sakatlık yaşayan Felipe Melo'nun ise sağ ayak bileğinde dış yan bağ yaralanması tespit edildiği ve her iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı aktarıldı.

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