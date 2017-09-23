Elmalı'da ırkçı saldırı; sokak sokak gezip Suriyelileri darp ettiler

Antalya'nın Elmalı ilçesinde "Suriyeli istemiyoruz" sloganlarıyla bir araya gelen ırkçı grup sokak sokak gezerek Suriyelilere saldırdı. Saldırıda 7 kişi yaralandı.

Yaklaşık 600 kişilik grubun ilçede dolaşarak gördükleri Suriyelileri darp etmek istedi.

İlçedeki kapalı halk pazarı yanındaki fırında çalışan Suriyeli bir genç, hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalıştığı günlerin ücreti ödenmeden işten çıkarıldı. İşten çıkarılan genç yanına 6 yakınını alarak fırına geldi ve patron Selim Durmuş’tan, çalıştığı günlerin ücretini istedi. Durmuş, ücreti ödemeyi reddedince tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve patron Durmuş, darp edildi. Gürültüyü duyan çevre esnaf da Selim Durmuş’u korumak için kavgaya dahil olarak Suriyeli işçi ve arkadaşlarını darp etti.

Olayın ilçede kulaktan kulağa yayılması sonrası yaklaşık 600 kişilik ırkçı grup fırının bulunduğu Otogar Sokak’ta toplandı. "Suriyeli istemiyoruz" sloganı atan saldırganlar, ilçede gördükleri Suriyelilere saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye istendi.

Saldırgan gruba müdahale etmeyen polis, önlem olarak Suriyeli mültecileri bölgeden uzaklaştırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından güvenlik amacıyla, fırın sahibi Selim Durmuş, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kalabalık, ilçe meydanında ve Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak, ‘Suriyelileri burada istemiyoruz’ sloganları atarak bekleyişini sürdürdü.