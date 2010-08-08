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Spor

ELMALI YEŞİLYAYLA GÜREŞLERİNDE OSMAN AYNUR BAŞPEHLİVAN OLDU ELMALI (A.A)

08 Ağustos 2010 22:28

-ELMALI YEŞİLYAYLA GÜREŞLERİNDE OSMAN AYNUR BAŞPEHLİVAN OLDU ELMALI (A.A) - 08.08.2010 - Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 658. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlığı Osman Aynur kazandı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 49'u başpehlivan olmak üzere toplam 838 güreşçinin katıldığı 658. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri, Hamdi Altıntepe Spor Tesisleri Güreş Alanı'nda yapıldı.  Elmalı'da üç gündür devam eden ve 20 bin kişinin izlediği yağlı güreşlerde, başpehlivanlık için Osman Aynur ile Recep Kara karşılaştı. Normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamayan güreşçiler, puanlamaya gitti. Puanlamada, Osman Aynur rakibi Recep Kara'yı yenerek başpehlivan oldu.  Diğer branşlarda birinci olan sporcuların isimleri şöyle: ''Yıldız 1 Hasan Şengün, yıldız 2 Enver Tunahan Çetin, yıldız 3 Ali Gülten, minik 1 İbrahim Çağlayan, minik 2 Recep Bülbül, minik 3 Erhan Horzumlu, teşvik Güner Dayan, tozkoparan Sinan Bozkurt, destek küçük boy Fatih Üstündağ, deste orta boy Ahmet Ercan, deste büyük boy Serkan Serttürk, küçük orta küçük boy Gökhan Kartop, küçük orta büyük boy Şahali Kurt, büyük orta Mustafa Okulu, başaltı Ünal Karaman.'' Ayrıca en teknik güreşçi Şahin Bilici, en centilmen güreşçi Hasan Borucu, en iyi peşrev yapan güreşçi Emin Ger seçildi. Büyük çekişme içinde geçen güreş ağalığını 6 aday arasından 110 bin TL veren iş adamı Cemal Ekşioğlu kazandı. Başpehlivan Osman Aynur'a madalyasını, MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız verdi.

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