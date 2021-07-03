Elmalı davasındaki adli tıp raporunun ayrıntılarını açıklayan Sevilay Yılman’dan eleştirilere yanıt

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Antalya'nın Elmalı ilçesinde öz anne ve üvey babasıyla birlikte yaşadığı süreçte 6 ve 9 yaşlarındaki iki kardeşin 2019'da cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla başlatılan davanın adli tıp raporlarındaki detayları aktardığı yazısıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Erkek çocukla ilgili yazmış olduğu detaylarla ilgili itirazlar geldiğini belirten Yılman, “Özellikle; ‘Anne ve üvey babayı suçsuz ilan ederken diğer yandan 10 yaşındaki bir çocuğun bütün özelini yazarak korkunç bir şey yaptın…’ diyenlere… Hiç istemezdim o detayları yazmayı. ‘Yazıp sildim, yazıp sildim’ dedim. İşte bunun içindi” dedi.

“Bütün kalbimle, samimiyetimle söylüyorum; Çok ama çok üzülerek yazdım o kısımları…” diyen Yılman, “Kendi kendimle cebelleştim uzun süre ama en sonunda anladım ki; Bu ayrıntıları yazmaz isem kamuoyunun tamamını istismar olduğuna ikna eden küçük kardeşin çizmiş olduğu resimlerin izahatını yapamazdım. Çünkü o tarihlerde henüz 5 yaşında olan o kız çocuğunun cinselliği gördüğü, bildiği, tanık olduğu anlaşılan o çizimlerin nedenini açıklayabilmem için o detayın yazılması maalesef bir zorunluluktu” ifadelerini kullandı.

Yılman, annenin geçmişi ile ilgili öyküyü aktarmış olmasıyla ilgili gelen eleştirilere de, “Eğer sahte değilse, o hikâyesinin tamamını anlatmış olmamın hem Merve Akman'ın kendi hem de eşinin ailesinde büyük üzüntüye ve hatta kızgınlığa sebep olduğunu ifade eden bir e-mail aldım. Haklılar… Ancak kamuoyunun olayın iç yüzünü anlaması, anne ve üvey babadan kaynaklı bir istismar olmadığını görebilmesi için de hikâyenin bütününü olduğu gibi ortaya koymam gerekiyordu” dedi.

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Yılman’ın Elmalı davasının detaylarını aktardığı yazısı için tıklayın.