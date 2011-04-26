-ELMADAĞ'DA PATLAMA ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makina ve Kimya Endüstri Kurumuna (MKEK) ait Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasının atık sahasındaki kontrollü patlatma paniğe yol açarken, ilçedeki bazı iş yerleri ve evlerin camları kırıldı. Barutsan Teknik Emniyet Müdürlüğünün atık sahasında yapılan kontrollü patlatmanın sesi ilçe merkezinde de duyuldu. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıkarken, patlamanın şiddeti nedeniyle ilçe merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Yetkililer, patlamanın atık imha sahasında kontrollü bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu imha işleminin sık sık yapıldığını kaydeden yetkililer, paniğe neden olan patlamada imha edilen malzemenin fazla olması nedeniyle etkisinin yüksek olduğunu kaydetti.