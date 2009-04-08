Elmadağ Belediye Başkanı'na dava

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin’in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında dava açıldı



Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında, Mamak Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili olarak, "İmar mevzuatına aykırı davranarak görevlerini kötüye kullandıkları" iddiasıyla dava açıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Abbas Özden tarafından açılan davanın iddianamesinde, Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Özcan'ın, 2004 yılında yaptığı şikayet üzerine bir kısım şüpheliler hakkında dava açıldığı, Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda ise Mamak Belediye Meclisi eski Başkan ve üyeleri hakkında suç ihbarında bulunulduğu anımsatıldı.



Bu kişiler hakkında soruşturma yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığından izin istendiği, ancak soruşturma izni verilmediği hatırlatılan iddianamede, yasal süresi içerisinde yapılan itirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesince, Bakanlık kararının kaldırılmasına karar verildiği, bu kararın ardından soruşturmanın gerçekleştirildiği kaydedildi.



İnşaat emsali değiştirildi iddiası



İddianamede, şikayete konu işin, 2002 yılında yüklenici firmaya kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesiyle verilmesinden sonra, taşınmazın bulunduğu alanda inşaat emsalinin 1.60'dan 1.80'e çıkarıldığı, bu suretle yoğunluk artırıcı plan değişikliğinin Mamak Belediye Meclisince 10 Eylül 2004 tarihinde kabul edildiği belirtildi.



Bu plan değişikliğinin, kamu yararı bulunmaması ve taşınmazın Belediye mülkü olması gerekçe gösterilerek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1 Aralık 2004 tarihli kararı ile reddedildiği, böylece bahse konu parsele ilişkin emsal artışı uygulanması imkanı kalmadığı halde, 2007 yılında yüklenici adına tadilat ruhsatı düzenlenerek, 10 katlı binadaki mimari projeye aykırı yapılan imalatın, proje değişikliği ile uygun hale getirilmeye çalışıldığı ifade edildi.



Ön inceleme sırasında atanan 3 kişilik bilirkişi heyetince hazırlanan raporda da bu hususun saptandığı belirtilen iddianamede, raporda; "İnşaatın brüt alanının emsale göre 4 bin 112 metrekare olması gerekirken bu miktardan fazla olduğu, binanın 1, 2. ve 3. bodrum katlarının, onaylı projesine aykırı yapıldığı, bu katlarda çeşitli amaçlarla kullanılan odaların inşa edildiği, kapatılan galeri boşluğu nedeniyle emsal değerin 1.60'ı aştığı, ayrıca binanın yapı kullanma izni olmadan iskana açıldığı" hususlarına açıkça yer verildiği kaydedildi.



İddianamede, "Bu nedenle ilgililerin mevzuata aykırı işlem yapmak suretiyle yüklenici firmaya haksız kazanç sağladıkları ve görevlerini kötüye kullandıkları" iddia edildi.



Davanın iddianamesinde, Gazi Şahin ile Mamak Belediyesinde görevli Mehmet Selami Koçkan, Sami Özer, Erkan Talas, Fatma Gülcan Kuçak, Osman Şahin, Cemal Ardıç, Sezai Aydın, Nejdet Başaran, Mahir Tekbaş, Bilal Sertkaya, Mustafa Yıldız, Özhan Özer, Hamza Güzelsoy, Olcay Karaton, Murat Yegin ve Ali Cemal Türkmen'in, TCK'nın 257/1. maddesinde düzenlenen "Görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



Bu kişiler hakkında ayrıca, "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma"yı düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin uygulanması da istendi.



Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul edildiği ve bu kişilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

