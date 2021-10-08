Elma isyanı: Tarladan 1.75 liraya çıkıyor, markette 8 liraya satılıyor

Son dönemlerde tarladan markete kadar olan süreçte tarım ürünlerinde yaşanan fiyat yükselişi herkesin gündeminde. Son olarak elma üreticileri 1.75 TL’den sattıkları ürünlerin markette 8-9 TL’ye çıkmasına isyan etti. Üreticiler, “Elma domates gibi çabuk bozulan bir ürün değil. Markette, pazarda 3-4 gün bile rafta kalsa bozulmaz. Yani domates gibi firesi yoktur. Bu duruma rağmen marketlerde ve pazarlarda bu kadar yüksek fiyatlara satılmasını kabullenemiyoruz” dedi.

Hürriyet’ten Burak Coşan imzalı habere göre, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Yıllardır üreticilerimiz benzer sorunla boğuşuyor. Neredeyse her üründe bu sorun yaşanıyor. Çiftçi kazanamazken aralarda birileri büyük paralar kazanıyor. En son pazar ve markette de fiyatlar zirve yapıyor. Üreticim 1 kilogram elmayı tarlada 1.5-1.75 TL’ye satıyor. Bu iyi kalite elmaların fiyatı... Meyve suyu olacak elmaların fiyatı ise 1 TL seviyelerinde olabiliyor. Ancak iyi kalitedeki elma pazara ya da markete ulaşana kadar 9-10 TL’ye ulaşabiliyor. Pazarda ise iyi kalitedeki meyveler 6-7 TL’ye satılıyor. Hatta bazı market ve pazarlarda meyve suyuna gitmesi gereken elmaların satıldığını görüyoruz. Onların bile kilogram fiyatı 5-7 TL arasında değişiyor.”

Elma üretiminde bir sorun olmadığını, üretimin yeterli olduğunu belirten Veli Kenar, “Ben elmayı üretiyorum, kabzımala veriyorum. Ürünümüz hale gidene kadar fiyatı artıyor. Hale gidene kadar olan süreçte hesap yapıyoruz kilogram başına 1 TL eklenmesi mümkün değil. Ancak fiyat bir anda 2.5 TL seviyesini aşıyor. Sonrasındaki fiyat artışını ise hiç anlamlandıramıyoruz. Çiftçi dışında herkes kazanıyor” dedi.

Geçmişte üreticilerin pazar yerlerinde ürünlerini satabildiğini belirten Kenar, “Ancak şimdi üreticiler pazar yerlerinde ürünlerini satamıyor. Çiftçi pazar yerinde satış yaparken, pazarcılar da yüksek fiyat belirleyemiyordu. Çünkü çiftçi yüksek kârla satmaya çalışmıyordu. Bir nevi denge görevi görüyordu. Şimdi ise bu mümkün değil” dedi.