Elma için marka çağrısı

Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Akdeniz, Ispartalı sanayici ve iş adamlarına elmayı markalaştırmaları çağrısında bulunarak, "Elmada ham madde sizde. Tonlarca elma üretimi yapıyorsunuz, alternatif geliştirememişsiniz. Gelişimi siz yapın, parayı kazanan da siz olun" dedi.



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü tarafından Isparta'da farklılık yaratılması, ar-ge çalışmaları ve finansal destekler üzerinde konferans düzenlendi.



ITSO toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Cengiz Akdeniz, girişimcilere kendi markalarını yaratmaları ve yeni ürünleri keşfetmeleri yönünde çağrıda bulundu. Akdeniz, Türkiye'nin ham madde açısından zengin olmasına rağmen marka yaratmakta yetersiz kaldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Sahip olduğunuz potansiyeli kendi bilgi ve tecrübelerinizle yorumlayın, ar-ge çalışmalarını geliştirin ve yeni bir ürün yaratın. Bu o kadar da zor bir olay değil. Önce yuvarlak masaya oturun, yanınıza üniversiteden konunun ilgili kişilerini çağırın. Isparta için bir örnek verecek olursam, elmanın kabuğundaki güzellik sırrını keşfedin, elmayı markalaştırın. Bir elma ile neler yapabilirsiniz diye tartışın. Belki sizin hiç düşünemeyeceğiniz bir konu farklı birinden çıkabilir. Elmanın kabuğundaki, çekirdeğindeki veya kendisindeki artıları ortaya koyun. Bunu gibi örnekleri çeşitlendirebilirsiniz. Elmada ham madde sizde. Tonlarca elma üretimi yapıyorsunuz, alternatif geliştirememişsiniz. Gelişimi siz yapın, parayı kazanan da siz olun."



Prof. Dr. Cengiz Akdeniz, izlenecek yol haritasını tarif ederken en önemli unsurun araştırmacı insan gücü olduğunu belirtti. Bu konuda üniversiteleri "birer şans" olarak değerlendiren Akdeniz, ar-ge çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğine işaret etti.



Yenilik ve kazanım için öncelikle yeni fikirlerin ortaya atılması gerektiğini vurgulayan Akdeniz, "Yeni fikirler üretin, bunları da ar-ge çalışmalarıyla destekleyin. Fikirlerin yayılması için üniversiteleri kullanın. Ayrıca inovasyon ve ar-ge çalışmalarını destekleyen mekanizmalara ihtiyacınız var" dedi.

