T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Elma diliminden kulak yapıldı

Kulağın kullanılabilirliği için klinik testler devam ediyor

28 Şubat 2017 20:56

Kanada'da Ottawa Üniversitesi'nde yapay organ üretimi üzerine çalışan bilim insanları elmadan kulak geliştirmeyi başardı.

Doçent doktor Andrew Pelling öncülüğündeki ekip, laboratuvarda elma dilimleri üzerinde insan doku ve hücreleri geliştirildi.

Pelling, "Bitkilerde damar oluşumuna yardım eden ve çevresindeki hücrelerin işgaline açık yapılar bulunuyor. Bunu geliştirebilmek gerçekten zor. Ama bu sorunu oldukça ucuz bir malzeme ile çözdük" dedi.

Andrew Pelling, "Bir sonraki adım, bu yöntemin daha karmaşık sistemlerde, organ, kemik ya da kaslarda kullanılıp kullanılamayacağını denemek. Bu çok hesaplı malzemeyle, birçok farklı yapıyı geliştirebiliyoruz." diye konuştu.

Laboratuvar "iskele yöntemi" olarak adlandırılan tekniği kullanıyor.

Elmadaki bazı hücreler ayıklanıyor. Geriye kalan selüloz, hücre üretimi için "yapı iskelesi" olarak kullanılıyor.

Elma kulağın denendiği farelerin bağışıklık sistemi yapıya karşı çok az tepki gösterdi.

Kulağın kullanılabilirliği için klinik testler devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kanada OttawaOttawaAndrew PellingBunuAmaPellingBuGeriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24