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Spor

Ellis'ten sakatlık yalanı!

Golden State Warriors'ın yetenekli guardı Monta Ellis geçtiğimiz günlerde sol ayak bileğinden sakatlanmış ve doktorlar tarafından yaklaşık 3 ay potalardan uzak kalması gerektiği ifade

09 Eylül 2008 03:00

Golden State Warriors'ın yetenekli guardı Monta Ellis geçtiğimiz günlerde sol ayak bileğinden sakatlanmış ve doktorlar tarafından yaklaşık 3 ay potalardan uzak kalması gerektiği ifade edilmişti. Daha önce, spor salonunda çalışırken sakatlandığını kulüp yetkililerine söyleyen Ellis'in bu konuda yalan söylediği ve oyuncunun da bunu itiraf ettiği ortaya çıktı.

İlk açıklamasında gerçeği söylemekten çekinen Ellis'in bu itirafı sonrası kulübün nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Oakland ekibi idarecilerinin, öncelikle sakatlığın nasıl gerçekleştiği konusundaki belirsizliği ortadan kaldırıp ondan sonra ceza konusunu gündeme getirip getirmemeyi düşündüğü ifade ediliyor.

Geçmişte Los Angeles Lakers'ın Sırp forveti Vladimir Radmanovic de snowboard esnasında omuzundan sakatlanmış ve Lakers yönetimi tarafından, kontratındaki bir maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin dolar para cezasına çarptırmıştı.


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