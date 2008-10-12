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Spor

Ellis'e şok ceza

Golden State Warriors yönetimi, ayak bileğinden sakatlanan Monta Ellis'e, kontrat şartlarını ihlal etmesinden ötürü 30 maç ceza verdi.

12 Ekim 2008 03:00


Golden State Warriors yönetimi, geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda, motorsiklet kullanırken ayak bileğinden sakatlanan Monta Ellis'e, kontrat şartlarını ihlal etmesinden ötürü 30 maç ceza verdi. Buna göre skorer guard hem sezonun ilk 30 maçında oynamayacak hem de yaklaşık 3 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacak. Ellis'in potalara dönüşü ise 17 Aralık'taki Indiana Pacers maçında olacak.

Bilindiği gibi Ellis, Tammuz ayında 6 yıllığına 66 milyon dolarlık yeni bir kontrata imza atarak Oakland ekibiyle olan birlikteliğini uzatmıştı.

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