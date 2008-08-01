Ellis Warriors ile imzaladı

Tempo24-



Yıldız oyuncu Baron Davis ile yollarını ayıran Golden State Warriors, kısıtlamalı olarak serbest kalan Monta Ellis ile sözleşme yeniledi.



Geçtiğimiz sezon kulübünden 770,610 dolar kazanan Ellis, önümüzdeki sezon 11 milyon dolar karşılığında Warriors formasını terletecek. 22 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon kazanacağı ücret ile NBA tarihinde bir sezonda ücreti en fazla artan oyuncular arasına girdi.



Monta Ellis'in uzun yıllar Warriors'a hizmet edeceği için çok mutlu olduklarını belirten kulübün basketbol şubesi asbakanı Chris Mullin, "Monta, son iki-üç yıllık dönemde NBA'in en iyi genç isimlerinden biri ve geçtiğimiz yıl olağanüstü bir sezon geçirdi. Monta'nın büyük bir gelişim kaydettiğini ve önümüzdeki yıllarda elde edeceğimiz başarıların önemli bir parçası olacağını bekliyoruz" dedi.



Geçtiğimiz sezon 81 maçın tamamında forma giyen Ellis, 20.2 sayı – 5 ribaunt – 3.9 asist ve 1.53 top çalma ortalamasıyla mücadele etmişti.

