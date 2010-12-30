-ELLERİNİ İYİ YIKAYANLARA 3 BİN AVRO ÖDÜL ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde bulunan bir klinik, başlattığı "Temiz Eller" projesiyle enfeksiyon oranının bir yılda yüzde 30 oranında gerilemesini sağladı. Prematüre bebekler arasında yaygın olarak görülen hastane enfeksiyonlarına karşı mücadele etmek için kolları sıvayan Mangiagalli kliniği, ellerini gerçekten de iyi yıkamayı bilen hemşirelerin her birine yılda 3 bin avro para ödüyor. Lavaboların üstüne yerleştirilen kameralarla ellerini yıkarken görüntülenmeyi kabul eden 70 kadar çalışan, sabunu ve suyu gerektiği gibi kullanmayı başarırsa bu ödüle layık görülüyor. Proje sadece çalışanları değil, klinik müşterilerini de memnun edecek gibi görünüyor. Çünkü projenin hayata geçirildiği bir yıl içinde kliniğin zaten İtalya'nın diğer sağılık kurumlarındakine göre düşük olan enfeksiyon vakasının yüzde 30 oranında gerilediği belirtiliyor.