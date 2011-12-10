Elleri kırılan çizere ödül geldi



T24 - Suriye'nin başkenti Şam'da ağustosta kaçırılıp işkence gören ünlü karikatürist Ali Ferzat, 'Yılın Gazetecisi' seçildi.









Radikal'in Fransız Le Monde gazetesine dayandırdırğı habere göre; TV5 televizyonu ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün bu yılki ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık gördüğü Ferzat, “Ellerini kıracağız, bir daha çizemeyeceksin” tehditleriyle kaçırıldığı arabanın içinde dövülmüştü. Karikatüristin rejime bağlı milisler tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti.



Törene katılamayan Ferzat, Fransız karikatürist Plantu aracılığıyla “Ödülü, özgürlük mücadelelerinde şehit olan ve yaralananlara adıyorum” mesajını iletti.









