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Dünya

Elleri kırılan çizere ödül geldi

Suriye'nin başkenti Şam'da ağustosta kaçırılıp işkence gören ünlü karikatürist Ali Ferzat, 'Yılın Gazetecisi' seçildi.

10 Aralık 2011 02:00

 
T24 - Suriye'nin başkenti Şam'da ağustosta kaçırılıp işkence gören ünlü karikatürist Ali Ferzat, 'Yılın Gazetecisi' seçildi.


Elleri kırılan çizere ödül geldi

Radikal'in Fransız Le Monde gazetesine dayandırdırğı habere göre;  TV5 televizyonu ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün bu yılki ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık gördüğü Ferzat, “Ellerini kıracağız, bir daha çizemeyeceksin” tehditleriyle kaçırıldığı arabanın içinde dövülmüştü. Karikatüristin rejime bağlı milisler tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti.

Törene katılamayan Ferzat, Fransız karikatürist Plantu aracılığıyla “Ödülü, özgürlük mücadelelerinde şehit olan ve yaralananlara adıyorum” mesajını iletti.




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